Please: Få nu de her biler til Danmark

Hvem ejer det franske sportsvognsmærke, Alpine? Det gør det ligeledes franske familiebilsmærke Renault... eller det gør deres hårdkogte afdeling Renault Sport med hovedsæde i Dieppe faktisk. Men det ændrer ikke på, at bilmærket, der ikke er kede af at oversvømme det danske marked i fornuftige elbiler som Zoe og minibiler som den populære Clio, burde sende bud til Frankrig med besked om at sende nogle Alpine-centermotorsportsvogne nordpå.



Særligt den skarpskårne Alpine A110S er en superfin køremaskine, som jeg senest havde fornøjelsen af at teste ifm. Handling Day på svenske Ring Knutstorp i 2020. Jeg krydser fingre for, at vi i fremtiden kan få Alpine integreret i Danmark... særligt nu hvor det er lykkedes at få Clio R.S. og Megane R.S. officielt ind over grænsen. Allez Les Bleus!