Masser af biler og baner

Gran Turismo uden for banerne

Ved lanceringen tæller udvalget af biler i Gran Turismo over 420 forskellige. Disse biler kan tæskes rundt på racerbaner, der ligger på 34 lokationer, og som kan køres i 90 forskellige udformninger – hvis man medregner forskellige layouts og kørselsretning både med og mod uret. Ud over "rigtige" racerbaner fra den virkelige verden som Nürburgring, Brands Hatch og Suzuka er fiktive favoritter som Trail Mountain, High Speed Ring og Deep Forest Raceway inkluderet – omend i reviderede og opdaterede udgaver, siden de optrådte i et Gran Turismo-spil sidst.Bliver du træt af at race, er Gran Turismo 7 spækket med nørderier, der behandler kulturen, der omgærder bilerne. Ligesom i flere tidligere spil i serien er det muligt at tune og fintune bilerne – både mekanisk og visuelt, og i GT7 når mulighederne for udskejelser nye højder. Hvert bilmærke har sit eget museum, og det er let at tilbringe timer i f.eks. "GT Auto"-sektionen, hvor du kan udbygge karrosseriet, shoppe nye fælge, vaske lakken eller skifte motorolie. Mange af funktionerne er ikke nødvendige for at nyde spillet, men de er så veludførte, at man let forsvinder ind i miljøet.