Udlejningsselskab vil låne dig monster-Mustang med 900 hk

Kan du huske myten om de særlige Shelby Mustang’er med “H”-efternavnet fra 1960’erne, der skabte ekko gennem Amerikas Forenede Stater under kampagnen “Rent-a-Racer”? Hvis ikke, kan du læse op på amerikansk V8-udlejningshistorie her – eller du kan være ligeglad og nøjes med at fryde dig over, at konceptet er genfødt i en udgave, der skruer V8-musklerne op til hidtil usete højder.



Lad eksperterne komme til

Shelby-navnet får hårene i nakken på de fleste bilentusiaster til at rejse sig, for har Ford’s i forvejen muskuløse amerikanerbiler ikke tilstrækkeligt med overarm og bøffer i din optik, er specialisterne med slangelogoet og tætte motorsportsforbindelser altid garante for at lokke mere power ud af i dette tilfælde en Ford Mustang.