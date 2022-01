Er du liebhaver i 1970'erne – så kører du Monteverdi!

På fundamentet af en succesfuld bilforhandler med mærker som BMW, Lancia og Ferrari vælger Peter Monteverdi at give serieproduktion af biler et skud i 1967. Tidligere har Monteverdi bygget mindre racerbiler, men efter en strid og et kontrovers om forudbetaling for Ferrari-bilmodeller i 1963 med selveste Enzo, lancerer Monteverdi Highspeed 375-linien. Bilernes karrosserier er de første år designet og bygget af Pietro Frua, men fra 1969 overtager Carrozzeria Fissore tjansen.

Motorer og drivline hentes på den anden side af Atlanterhavet. Chrysler-koncernen leverer store og kraftfulde V8-motorer, som lægges i de smukke italienskdesignede karrosser med kabiner i eksklusive materialer.

Succesen er betragtelig til at starte med, men i 1984 stopper produktionen efter flere år, hvor Monterverdi’s biler var blevet mindre unikke og fremstod som “sminkede” udgaver af eksisterende biler