Sådan kan du renovere dine matte forlygter, så de bliver næsten som nye igen

Nettet svømmer over med gør-det-selv-guides og produkter til at få glansen frem i matte forlygter. Cadillac CTS'en fra 2004 er en oplagt kandidat til at få ordnet forlygterne, da de er matte i en grad, der får dem til at ligne en patient med grå stær.





Se med i videoen herunder, hvor vi får renoveret de matte forlygter: