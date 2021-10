Manden bag den oprindelige Countach: Den nye er kikset

"Countach LPI 800-4 mangler vision"

Misforstået hyldest

Marcello Gandini har tidligere på året haft en telefonsamtale med manden bag designet af “den nye Countach”, Lamborghini’s designchef Mitja Bokert. Her blev en modelbil i mindre størrelse diskuteret – men konversationen rundede, ifølge Gandini, ikke emnet angående en egentlig produktionsbil, som Lamborghini Countach LPI 800-4 har udmøntet sig til for 112 heldige/uheldige kunder. Marcello Gandini præciserer sin aversion mod Countach LPI 800-4 med bemærkninger om, at den moderne fortolkning ikke rummer hans oprindelige designs sjæl og vision – en vision om at sprænge rammerne og skabe en epokegørende bil.Netop på disse punkter stemmer jeg som Bil Magasinets redaktionschef, men særligt som redaktør på Retro-Revyen, højlydt i. Lamborghini burde have holdt sig for god til at tilsmudse det ikoniske Countach-navn med et emblem på en model, der i et ubarmhjertig lys er en variant/version af en Sián FKP 37/Aventador-model, som er på vej på pension. Som hyldest misser Countach LPI 800-4 skiven, da den er for bogstavelig i sin fortolkning – den er ikke sin egen men en lunken kopi eller i bedste fald resultatet af en misforståelse.