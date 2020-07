Langt om længe kan Frederik T. Freys BMW bremse igen

Gammeldags fejlfinding

Vi gik herefter baglæns gennem systemet af bremse­slanger og -rør for at opspore kilden til problemet. Efter et stykke tid stod det klart, at bremsevæsken aldrig nåede frem til venstre forhjul. Jeg nægter at tro, at situationen var så slem, da jeg stillede bilen væk i 2019, selv om den bremsede en smule skævt. Bilen ville jo være umulig at køre uden bremseevne på det ene forhjul. Et halvt års stilstand må have gjort situationen værre og lukket bremsesystemet helt til. Der var masser af væske på systemet, men ABS-ventilblokken lukkede ikke væske ud af netop den udgang, der styrer venstre forhjul.Med en tynd luftpistol blæste vi trykluft baglæns gennem blokken i et håb om at rense og fjerne en eventuel blokering. Men lige lidt hjalp det. Væsken ville stadig ikke løbe den rigtige vej.