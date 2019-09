Klumme: Mindre kan også gøre det

Kommer ikke i nærheden af grænsen

For hvad skal jeg bruge 800 hk og 800 Nm til, når bilen i tredje gear på klistret baneasfalt med moderat varme i Pirelli P Zero Trofeo R MC1-dækkene i 315/30R20-størrelse på bagakslen ikke kan finde greb? Følelsen af ikke at kunne udnytte kræfterne er kastrerende og ærgerlig uanset, om man selv går af gassen, eller et elektronisk sikkerhedsnet griber dig. Kunne jeg være mere gelinde med gassen? Jo måske, men det ændrer ikke ved forholdet, at en speeder med forbindelse til 800 hk og kort pedalvandring ofte fungerer som en tænd/sluk-knap uden nuancer.

Naturligvis har kræfterne deres berettigelse – og jeg gider da heller ikke mangler kræfter til accelerationen mellem 270-310 km/t. Min pointe er bare, at kræfterne yderst sjældent kan udnyttes fuldt ud, og resten af tiden kan gøre bilen følsom og med behov for begrænsende hjælpesystemer.

Ferrari har også lugtet lunten. En 488 GTB yder først sine maksimale 760 Nm i de højeste gear – altså er de fulde kræfter ikke tilgængelige i de lavere gear.

Trives kun under ekstreme forhold

BAC Mono er ikke et kraftmonster som McLaren Senna, men den er på andre måder så ekstrem, at den falder i nogle af de samme faldgruber. Igen er der tale om en bil, der kun stråler under helt optimale forhold. Udfordringen opstår, når det er svært at bringe bilen ud i disse situationer og alle dens fortræffeligheder bliver svære at udnytte.

Burde jeg flette næbet og blive en bedre chauffør? Måske, men jeg vil hellere køre i biler, som er lettere og ikke mindst sjovere at udnytte en større del af tiden frem for at liste et monster med mundkurv rundt.

Effektracet kommer til at virke som et marketingstunt og potensforlænger, når kræfterne kun er til stede og mulige at anvende i få glimt.