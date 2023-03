Klumme: Hvordan f*****n er I kommet frem til det beløb?

Alligevel er jeg indigneret over den grønne ejerafgift på personbiler. Ikke nok med, at staten anno 2023 trækker 10.220 kr. op af mine lommer om året for min Cadillac CTS fra 2004, så skal jeg tilmed dukke nakken og udvise, en i mit tilfælde forloren, klimaskam. Den høje sats er nemlig et udtryk for, at min amerikanerbil skulle være særlig forurenende.

Egentlig mener jeg, at når man som borger i et retssamfund har betalt sin bod – i mit tilfælde over 10 sedler med Solvognen og Storebæltsbroen påtrykt – at jeg burde kunne cruise med oprejst pande.

Men med daglig pendling i Københavns Kommune mærker jeg tydeligt, at storbyens cyklende og fumlegængrende medborgere samt spidserne på Rådhuset helst så mig og den mørkeblå V6-sedan fordufte. Der kommer uden tvivl en dag, hvor Cadillac’en og jeg er permanent parkeret på skrotpladsen, men indtil det sker, vil jeg gerne behandles retfærdigt.