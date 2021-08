Klumme: Gør sikkerhedssystemer dig dårligere bag rattet?

At køre bil er et håndværk

På egen krop kan jeg mærke, at forskellige biler kræver forskellige grader af involvering fra min side. I de moderne biler, jeg tester gennem mit arbejde på Bil Magasinet, er det ofte mindre anstrengende at køre bil, end tilfældet er i mine private, ældre biler. Nu er jeg heldigvis typen, der holder meget af ”håndværket” ved at køre bil.

Jeg synes, det er en fornøjelse at give mellemgas med højre fod på både bremse- og speederpedal i min BMW 318is. Her er naturligvis tale om en engageret del af det at køre bil, som ikke nødvendigvis er forbundet med en højere sikkerhed. Jeg mener dog alligevel, at den engagerede, vågne og aktive fører til alle tider er en bedre bilist, end ham eller hende der med høj musik på anlægget læner sig tilbage og lader bilens systemer agere co- eller førstepilot.

Tager jeg en tur i min Ford (Taunus) 17M RS bruger jeg samtlige sanser på at tjekke, at intet syner, lugter eller føles forkert. Bag rattet af bilen fra 1970 kører jeg virkelig bil, og intet andet får min opmærksomhed – hverken mine hænder, øjne eller tanker.

Jeg foreslår naturligvis ikke, at man skruer udviklingen tilbage, eller at du, kære læser, slår dine sikkerhedssystemer fra i din bil. Mit indspark går udelukkende på, at den vigtigste del af trafiksikkerheden er personen bag rattet – og uden øvelse bliver man mere passive og dårligere bilister. Lad ikke din bils systemer blive en sovepude – de kan, endnu ikke, erstatte en skarp og opmærksom billist.

