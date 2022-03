Der er ingen undskyldning for at blive hængende i sofaen, når klassiker- og youngtimermiljøet lokker med arrangementer for alle med bare en smule højoktan i blodet. Det danske forårs- og sommerlandskab er fyldt med arrangementer, hvis du ikke har nok i at trille en tur for dig selv i dit udkårne køretøj – mange har fået aktiveret deres kørende veteranbilsforsikring ved datoen 15. marts.



Din klassiker har godt af at røre sig

Det kan lyde skørt, men ved at bruge din bil af ældre dato, er du med til at passe på den – biler har ikke godt af at stå stille for længe. En velmotioneret bil har lavere risiko for fejl og skader forbundet med stilstand og misforstået påpasselighed. Med lidt omtanke, korrekte væskeniveauer og en smule sund fornuft har ældre biler godt af at blive brugt.