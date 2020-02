Kan du huske den råfede og 5-cylindrede stationcar – Volvo 850 T-5R?

Drømmen starter tidligt

TWR-logoet på bagsmækken glimter i salgslokalets kolde lys. Det er søndag i Silkeborg. Sand Jensen-butikken er fyldt til randen med stribevis af BMW’er, Mercedes’er og en enkelt Jaguar eller to, men de betyder intet. De koksgrå fælge fanger mit blik. Salgsvoksen på lavprofildækkene skinner. Den blanke lak. Det olme udtryk. Duften af det tykke læder, da jeg åbner døren. Det slår mig pludselig, at jeg aldrig før har kigget på en stationcar med den intensitet. Jeg er kun otte år gammel, men jeg ved, at jeg vil ha’ den bil. Min far er ikke af samme holdning. Eller rettere sagt, han har ikke 600.000 kr. til at smide for en næsten ny Volvo T-5R herregårdsvogn, hvilket egentlig er fair nok.



Hvad jeg ikke vidste dengang var, at der skulle gå 17 år, inden jeg endelig får min drøm om at sidde bag rattet af den gule djævel opfyldt. Jeg får overdraget nøglerne til en Volvo T-5R. Den cremegule lak kan give opkastfornemmelser hos nogle – men ikke hos mig. Farven er det absolut vigtigste. En T-5R er ikke ment som en diskret vogn. Det her er en bil, der trodser janteloven og giver de andre bilister en lussing hver gang, de glaner over på den. Nøglen føles som den fra min fars brune Volvo 240, som vi i stedet blev tvunget til at køre rundt i det meste af min barndom. Startermotoren griber fat og sætter gang i perlerækken af de fem cylindre. Gearknoppen i mørkt træ føles en smule slap og er med til at afsløre, at bilen, jeg sidder i, har rundet langt over 200.000 km. Men først, når jeg sender gaspedalen i bund, ser turbonålen rejse sig, og mærker de 240 hestekræfter stejle, ved jeg, om jeg har drømt forgæves i alle disse år.