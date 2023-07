Okay okay, rubrikken ovenfor læner sig vist op ad “click bait”. Men der noget om snakken, selv om budskabet er skåret virkelig skarpt. Men når selveste Nationalmuseet vil hylde biler som kultur­ikoner, stiller redaktionschefen op

For selv om min Ford 17M RS fra 1970 ikke skal opstilles på podie med selskab som vikinger, Frederik 3.’s skatkammer eller Solvognen, medvirker den i et stykke kulturformidling fra Nationalmuseet – i lydform.



Biler som kultur

Livsstilsekspert, og ven af garagen, Christian Grau, lagde en kold sen-novemberdag vejen forbi for at låne bilen, der ofte må finde sig i at blive kaldt “Taunus”. Med sig havde han museumsinspektør fra Nationalmuseet Mette Boritz samt et mindre team af tilrettelæggere bevæbnet med udstyr som mikrofoner, høretelefoner og optageapparater.

Anledningen er Nationalmuseet nye podcast-serie Dyt i Danmarkshistorien i ti afsnit, der forsøger at kæde biler sammen med den tid, de optrådte i. Hvert afsnit behandler således et køretøj og sætter det i kulturel kontekst til samtidens og samfundets øvrige strømninger.