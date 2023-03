"Hvordan kan I skrive sådan noget?!"

Vi har spurgt redaktør på Retro-Revyen og redaktionschef på Bil Magasinet, Frederik T. Frey, hvad meningen er med "Elbiler ingen adgang!"-mærket på forsiden af Retro-Revyen 2023.



Hvorfor har du valgt, at der skal være et klistermærke med “Elbiler ingen adgang!” på forsiden af Retro-Revyen 2023?



Retro-Revyen skal gerne tilbyde læseren en pause, et frirum om du vil. I dette frirum skal der være plads til at skubbe hverdagens trummerum og trivialiteter i baggrunden, og det er i orden at specialisere sig og ikke blive tvangsfodret med en 1:1-repræsentation af det aktuelle billandskab. Jeg vil gerne tilbyde en årbog til dem, der synes, elbiler fylder lidt rigeligt i disse år.



Er det ikke med til at udvide skellet mellem dem, der godt kan lide elbiler, og dem der hader dem?

Nej, det synes jeg ikke – hver ting til sin tid. Der skal være plads til os alle – men ikke nødvendigvis det samme sted, på det samme tidspunkt… eller i samme årbog. Jeg synes, det er ok at skabe et målrettet produkt – ligesom nogle restauranter tilbyder vegansk mad, mens andre spisesteder helliger sig kødorgier. Det kan også sammenlignes med Danmarks Radio, der har forskellige radiokanaler, der i indhold, tone og præsentation differentierer sig fra hinanden.

Faktisk producerer redaktionen bag Bil Magasinet en årbog henvendt til dem, der ikke klapper i hænderne over “Elbiler ingen adgang!”-badget. Elbil Revyen er på flere punkter den diametrale modsætning til Retro-Revyen – her er siderne proppet med elbiler, ladekurver og økotips. Til gengæld er der ikke brugt krudt på benzinslugende køretøjer.