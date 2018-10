Hurra! Ford's fantastiske RS-serie fylder 50 år

Ford RS 50 år efter starten – en RS-ejers søforklaringer

Ford Rallye Sport har stadig fat i den samme opskrift, som startede projektet i 1968. Tag en populær familiebil, giv den flere kræfter, unikke og sportslige detaljer ude som inde.Ford 17M RS, som jeg er heldig nok at eje et eksemplar af, har været med helt fra start i 1968, og jeg synes til fulde, at den lever op til den ovenfor beskrevne RS-formular, som har været uændret og beskyttet i nu 50 år.Gennem tiderne har forbindelsen til motorsport været svingende, og netop her falder biler som min 17M RS, den første 15M RS og de to Fiesta'er en smule ved siden af. Til gengæld kan alle glæde sig, hver gang en ny RS-model annonceres – for det er vitterligt noget særligt. Der er få af dem, og Ford er dygtige til ikke at udvande betegnelsen.Lad os håbe, det fortsætter på samme måde.