Glem det – Hennessey vil ikke lægge en V8 i Ford GT

Hennessey vil ikke lægge en V8-motor i Ford GT

Det kunne derfor være nærliggende at drømme om, at netop John Hennessey, der selv ejer en Ford GT, kunne være draget af tanken om at skifte V6'eren på 3,5 liter i Ford GT ud med en V8'er. Men skal man tro, er John Hennessey ikke lun på tanken.John Hennessey har udtalt, at der slet og ret ikke er plads til en V8-motor i motorrummet, der er beregnet til en V6'er. Kynikere vil mene, at hvor der er vilje, er der vej – og det kan der være noget om. Her påpeger John Hennessey, at de konstruktionsmæssige ændringer det ville kræve at mosle en V8'er på plads i centermotorbilen, ville ødelægge bilens "æstetik".Ja, så har vi hørt den med – en mand fra Texas der ikke plejer at være sart med designet, er pludselig blevet smagsdommer udi æstetik.