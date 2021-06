Hedebølge: Efterlad ALDRIG din hund i bilen

Skygge er ikke nok

Lad hunden blive hjemme

Hey! Hvad med skygge, tænker du måske. Et fornuftigt rationale for mennesker er at søge skygge, når temperaturen bliver for intens. Lige i tilfældet med biler, dyr og varme er det ikke tilstrækkeligt.forklarer Jens Jokumsen.Dyrenes Beskyttelse opfordrer til, at man lader sin hund, og øvrige kæledyr, blive hjemme. Hvert kvarter kan temperaturen på en varm sommerdag stige med 10-15 grader i en parkeret bil, og åbne vinduer gør ikke den store forskel, .

”Det vil til enhver tid være bedre for hunden at blive hjemme i et afkølet rum og med adgang til frisk vand, frem for at sidde i en bagende bil. I værste fald kan det ende med at tage livet af den.”, understreger Jens Jokumsen fra Dyrenes Beskyttelse.