Glem volt og ampere – Cadillac er på vej med ny brutal V8 med biturbo

USA-stil med power og luksus



I USA og flere steder i Europa behøver du ikke vælge en BMW, Mercedes eller Audi, hvis du vil køre stærkt omgivet af luksus. Cadillac-mærket har på flere af deres modeller en V-variant, der svarer til AMG hos Mercedes, M hos BMW og, ja du har gættet rigtigt, RS hos Audi.



Tidligere blev biler som Cadillac CTS-V bragt fremad af en 6,2-liters V8’er med kompressor. Pensionstiden for den enhed nærmer sig dog med hastige skridt. Men frem for at se på mild-hybrid, ladekabler eller andre former for elektrificering har amerikanerne valgt at holde fast i kerneværdier som power, kubik og trykladning. Den oprindelige udmelding var, at motoren ville yde omkring 560 hk og 850 Nm, men Cadillac har netop meddelt, at V8’eren vil yde hele 868 Nm.



V8’eren med biturbo bruger en aluminiumskonstruktion til selve blokken, har en vinkel på 90 grader mellem de to cylinderrækker, smedede plejlstænger og krumtap samt aluminiums-stempler, og kører med en kompression på 9,8:1. I topstykket bor to overliggende knastaksler og fire ventiler per cylinder. De to turboladere er lagt ”inde i” motorens V-form, og kan operere med tryk op til 1,4 bar.