Intet garage-værksted uden ordenligt grej. Og selv om min garage råder over en 2-søjlet Stenhøj-lift, bød juni måned på hele to nye tilføjelser. I bryllupsgave var min kone og jeg så heldige at få TO! Kamasa donkrafte. Sandheden er, at vi havde ønsket os én...men kunne ikke nænne at bytte nogle af dem, da de først var pakket ud – de er drønlækre begge to. Sideskørterne på BMW'en er for lave til liftens arme, så en donkraft er nødvendig for at få den på lift.



Den ene Kamasa-donkraft var en gave fra Bil Magasinets redaktion.

© Foto: Frederik T. Frey