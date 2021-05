Også den kvindelige racerkører Ellen Lohr er en del af Mercedes-satsningen. Her er hun i C-klasse V6 DTM under en test i 1994 på den belgiske racerbane, Zolder.



Gruppe A-reglementet blev droppet forud for 1993-sæsonen af DTM, og det betyder, at racerbilen nu ikke længere behøver en gadebil, som den tager udgangspunkt i, hvilket var tilfældet med 190'eren tidligere.