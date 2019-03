Går det an med billige vinterdæk på gammel luksus-flyder?

Billige vinterdæk

I forbindelse med vores job følger vi på redaktionen løbende med i de store internationale dæktest, som bl.a. tyske ADAC står for. I en af deres seneste tests så vi et resultat, der fik os til at tage vores holdning til dæk op til revision. Et dæk fra det forholdsvis ukendte Nexen-mærke klarede sig strålende i feltet, der bestod af 16 vinterdæk. Det placerede sig endda foran etablerede mærker som Bridgestone, Pirelli og Yokohama, hvilket er bemærkelsesværdigt.

En hurtig søgning online afslørede, at det udvalgte Nexen-dæk kostede omkring 650 kr. per styk i den størrelse, som passer på Caddy’en (225/50R17). Vinterdæk i samme dimension fra de mere etablerede mærker kostede over 1.000 kr. per styk i gennemsnit. Så der blev bestilt et sæt Nexen-vintersutter hjem, som jeg kunne få mulighed for at teste på min egen bil, som jeg kender så godt.