Friske dæmpere kvikker Frederiks gamle BMW 318is op

En kulsort sø på mit garagegulv lod mig vide, at jeg havde en utæt støddæmper på bagakslen. Til min BMW 318is Coupé findes et hav af reservedele, der alle er af OEM-kvalitet – og priserne er meget forskellige. Jeg havde to kriterier: At støddæmperne kom fra et anerkendt mærke, jeg har tillid til, og at de er efter såkaldt M-specifikationer – flere BMW E36-modeller kunne fås med standardundervogn eller en M-Tech-undervogn (produktkode S704).