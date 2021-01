Frederiks Ford fylder 50 år

Ford 17M RS klar til træf og picnic

Forud for sæsonen havde jeg anskaffet mig campingstole, -bord samt andet, der skulle gøre det hyggeligt og fornøjeligt at køre på picnictur eller trække den gamle V6-Ford med på træf. Der var med andre ord al mulig grund til at køre sæsonen tynd og få fejret, at den baghjulstrukne sedan kunne fejre 50 år på dansk asfalt. Sådan gik det bare ikke. Jeg vil ikke give covid 19-situationen skylden, for selv om det var svært at støve et træf op, kunne jeg have startet motoren og kørt mine egne ture – som jeg tidligere har nydt. Men lysten har manglet i år.