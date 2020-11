Frederiks Cadillac skal deles med hund

Faste læsere af magasinet og seere af BM’s YouTube-kanal vil kunne bevidne, at jeg er meget glad for min amerikanske baghjulstrækker – Cadillac CTS 3,2 Aut. Den komfortable, støjsvage Yankee med V6-hjerte runder i skrivende stund de første 150.000 km.

Den gamle "hundebil" er solgt.

Skæbnen for CTS’en har været til overvejelse et splitsekund, da min hustru og jeg stod over for erhvervelsen af en hundehvalp. Vi har tidligere haft hund, som var fast passager i Buick Park Avenue, indtil bilen blev erstattet af den mørkeblå Cadillac. Den nu afdøde dobermann nåede aldrig ud i CTS’en med cremefarvede lædersæder og centimetertykke måtter og tæpper i samme nervøse, men klædelige, kulør.