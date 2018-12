Frederik T. Freys bedste køreoplevelser i 2018

Ford GT gjorde indtryk

Den store prøvekørsel af Ford GT fandt for mit vedkommende sted i 2018 – men artiklen i det trykte Bil Magasinet kommer først i 2019, nærmere bestemt blad nr.Oplevelsen var dog så stor, at jeg straks måtte dele den med nogen – derfor ligger der en længere Ford GT-artikel på Bil Magasinets hjemmeside. Klik her for at læse den. Her kan man bl.a. læse følgende maleriske beskrivelse:

"At gå fra at cruise stabilt ved 200 km/t til at opleve akut tunnelsyn ved accelerationen fra 200 km/t og op er svært at blive træt af, og Ford GT gør det på én gang uden at måtte anstrenge sig men stadig knusende overbevisende."