Freddies Lounge: Sidder jeg på en guldgrube!?

Biler i flot stand

14.900 EUR svarende til over 110.000 kr.

27.900 EUR eller ca. 208.000 kr.

Lad det være sagt med det samme. Bilen i annoncen er på nogle punkter i bedre stand end min bil – men på andre punkter som f.eks. sæder er den ringere.Også jeg kan bringe min til nær original stand med RS-fælgene, jeg har i garagen og flere andre pynte- og kabinedele, som jeg netop ikke skifter, da min Ford holdes(lang historie – læs mere her ).Men at prisen lander påforbløffer mig. Søgningen på Mobile.de kastede en anden 17M RS , denne gang en Hardtop-coupé, af sig. Den vil sælgeren i tyske Böblingen havefor. Her er tale om et meget flot eksemplar, men alligevel er jeg imponeret over prisen.Jeg vil ønske de to sælgere pøj pøj og rigtig god fornøjelse med salget af de lækre biler. Men selv om priserne skulle vise sig at holde bare nogenlunde, bliver min Ford 17M RS lige præcis, hvor den står. Jeg har alt for mange følelser forbundet i det gamle metal, der tidligere tilhørte min bedstefar.Jeg glæder mig allerede til næste køretur – uanset hvad lignende modeller sælges for.