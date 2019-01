Freddies Lounge: Autosadelmager redder sæderne

Genopbygge fremfor erstatte

For mig har det været vigtigt at bevare og genopbygge så meget som muligt ved 17M RS’eren frem for at skifte ud. Jeg tror, det er den familiære forbindelse, jeg har til bilen, der sætter ind her. Så for mig var et par genopbyggede sæder bedre, end hvis jeg fandt nogle erstatningssæder på nettet. Mine sæder var ret medtaget, og ud over nyt betræk i vinyl og rillet stof skulle de også genoprettes og stoppes med ny indmad.