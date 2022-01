Ford, få det til at ske – Ranger Raptor med V8!

"Der er meget, der ville kunne overføres mellem Bronco DR og Ranger-platformen. Men i sidste ende skal det være fornuftigt og give mening for virksomheden. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne gøre sådan noget. Vi har ingen planer i øjeblikket, men vi kunne godt tænke os at arbejde på et sådant projekt."

Lad rygter blive til handling – en Ranger med V8 Så hvem ved, måske vi i fremtiden kan se frem til en Ford Ranger Raptor R, der vil drage nytte af Ford's Coyote-V8-motor med i omegnen af 400-500 hk parret med sofistikerede offroad-duelige komponenter i undervognen. Man har da lov at håbe.



Få det til at ske, Ford – seriøst!