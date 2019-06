Ford Mustang har fokus på det vigtigste

Automatgear med 10 trin

Ved almindelig kørsel fungerer den 10-trins automatgearkasse glimrende. Men antallet af trin og en ivrig software gør den skizofren under dynamisk kørsel. Her må du selv overtage styringen af gearene via paler bag rattet. Mustang V8 med 6-trins manuel gearkasse er 33.370 kr. billigere.

Om resten af bilen er en mødding må være op til den enkelte, men én ting er sikkert: I et land som Danmark drejer folk nakken af led, når en Mustang V8 kommer pludrende. Den orange lak skal have sin del af blikfangs-æren.

Undervognen på testbilen har Magne­Ride, der gør dæmperne adaptive med en magnetisk væske, der kan ændre viskositet via elektrisk spænding. Mustang er medgørlig og føles også mere tøjlet i sving end tidligere. Altså lige indtil du overskrider en usynlig grænse, hvor amerikaneren slår dig over fingrene med en (for) bred bagende, der sætter reflekserne til at styre kontra på en alvorlig prøve.