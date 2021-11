Se godt efter: Hvad er der galt med denne Ford?

Du kan bygge din egen

Hvad er en "crate engine"?

Ladvognen er en såkaldt konceptbil, hvilket betyder, at Ford ikke sætter den i produktion – men du kan bygge din egen, hvis du føler dig fristet. Den amerikanske bilproducent tilbyder, at interesserede kunder kan købe et komplet elsystem og lægge det i den private klassiker. Reservedelsnummer “M-9000-MACH-E” er en såkaldt elektrisk “crate engine”, koster 3.900 dollar, yder 285 hk, 430 Nm og er lovlig i 50 delstater i USA. I Danmark vil en sådan ombygning og "Restomod" være utrolig kompliceret at få ansøgt om og godkendt ud fra et teknisk perspektiv af Færdselsstyrelsen og ikke mindst afgiftet pga. ombygningens gennemgribende karakter.En ”crate engine” er præcis, som Google Translate ville oversætte det – det er en motor i en kasse. Særligt på det amerikanske restaurerings- og modificeringsmarked er det populært med motorskift. Her kommer ”crate engines” ind i billedet, da de som oftest leveres som færdige og komplette motorer, ofte med en form for fabriksgaranti, der er forholdsvis enkle at smide i drømmebilen – plug and play, som de siger “Overthere”. Ford forsøger sig nu med en elektrisk udgave, som de forestiller sig, bliver den første i en længere serie.