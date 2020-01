Er det dyrt at køre flyder?

Det rigtige værksted skal findes

27.133 kr.

9.625 kr.

At betale har jeg også fået lov til hos et værksted de seneste 12 måneder. Ud over en motorlampe, der viste sig at være et tændrør, der gav op før forventet, har alle reparationer været på forkant med eventuelle problemer. Jeg vil hellere skifte komponenter og reservedele, før de giver op og efterlader mig og bilen til at blive hentet af et fejeblad. Cadillac’en køres til Auto Clasen i Solrød Strand, når der skal skrues på den. Her har ejeren og manden med olie på fingrene været den samme siden 1982.Det tog lidt tid at skyde mig ind på et passende værksted. Efter en dårlig oplevelse hos et autoriseret Bosch-værksted fik jeg anbefalet værkstedet lidt syd for København, der har speciale i amerikanerbiler – og som noget helt særligt også dem med halvmoderne elektronik og systemer som min CTS. Den samlede regning lyder på, hvorafer arbejdsløn. For den sum er der blandt andet skiftet baghjulslejer, friske bremseskive samt calipre og klodser på bagakslen, ny inderskærm samt ny termostat og en opdatering af bilens software.