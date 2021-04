Dilemma: Skal Frederiks gamle Ford køre på originalfælge?

Årets julegave

De færdige fælge kom mig i hænde på selveste juleaften, hvor de tilmed var pakket fint ind med bånd og sløjfer. Tilbage nu er at finde kromnavkapslerne og få valgt dæk. Jeg har besluttet mig for at prøve ét af de moderne klassikerdæk, der ser tidstypiske og korrekte ud. Jeg føler mig overbevist om, at 17M RS’eren med smallere og højere dæk vil køre mere upræcist, men den oplevelse tager jeg med. Mit eneste håb er, at dæk og fælg kan holde tæt, så jeg slipper for at skulle køre med slange i dækket. Føles det helt skævt bag rattet og i hjertet, kan jeg altid skifte tilbage til bedstefars look med slot mags.

