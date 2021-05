"Den sorte enke" er Opel's giftige familieracerbil

Kommer sjældent ud

Det er, mens jeg kører ved produktionshallerne, at racerbilens motorbrøl lokker folk ud langs vejen for at se, hvad der foregår. Jens Cooper fortæller mig, at bilen sjældent luftes, men at den altid skaber et publikum, når den slippes løs.

Vejene på Opel’s område er meget varierede, og der er flere lækre sving, hvor jeg virkelig bider mærke i, hvor fladt Rekord’en farer gennem kurver, og farten er høj. Billederne afslører, at bilen krænger en lille smule, men det er ikke meget, og sekundet efter den svage krængning giver bagdækkene slip. Det fortæller mig, at marginerne er smalle. Enken er overraskende let at aflæse fra både styretøj og undervogn, og det eneste, jeg skal være opmærksom på, er, hvor præcist selv små inputs veksles til ændring i opførslen fra den 2-dørs familiesedan.