“Dårlig forretning” kører videre

Åh åh – en motorlampe

Få måneder senere melder en motorlampes gule skær, at det atter er tid at kigge forbi Auto Clasen i Solrød Strand, selv om der intet er at mærke eller høre fra mekanikken. OBD-stikket taler et tvetydigt sprog, men vi beslutter at skifte et gasspjæld – et gasspjæld der til alt held er på brandudsalg. Før rabatten koster et originalt ét af slagsen 10.012 kr., men blandt andet grundet lav efterspørgsel er prisen dumpet til 2.703 kr. for gasspjældhuset med to separate spjæld til V6-motoren på 3,2 liter.

Cadillac’en føles altid overraskende frisk inden og op til, den skal på værksted – den strejker eller svigter aldrig, hvorfor oplevelsen af at få bilen tilbage fra værksted aldrig føles overfældende anderledes... på nær at der altid følger papirarbejde med.