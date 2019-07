Da Opel ville slå både BMW og Ford

Det stod dog også klart, at Opel stræbte opad mod mærker som BMW og deres serie af CS-modeller i E9-generationen. Commodore kom bevæbnet med designforskelle over sit Rekord-udgangspunkt, og det parret med kraftfulde 6-cylindrede rækkemotorer skulle være med til at tage kampen op mod bl.a mærket fra München.





Succes på racerbanen

Anden generation af Commodore – ja, den der hedder Commodore B, blev lanceret i 1972. Opskriften var den samme med et forsøg på at højne både stil og præstationer over den mere jordnære Rekord-model. Opel var heller ikke sen til at skubbe bilen ud på alverdens racerbaner. I 1973 deltog et udvalg af Commodore'r, drevet af forskellige teams, i flere afdelinger under europamesterskabet for standardvogne.