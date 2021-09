Corvette dropper monstermotor – en vildere er på vej

V8 med hybrid?

Langt mere sandsynligt er det, at amerikanerne sadler om og følger trop i samme spor som blandt andre Mercedes-AMG. For at vride mere power ud af konventionelle forbrændingsmotorer tyer flere og flere motorproducenter til forskellige former for elektrificering – med andre ord hybridteknologi.

Du behøver næppe frygte, at en kommende centermotoriseret Corvette C8 ZR1 får kappet halvdelen af sine cylindre. Næ, vi forudser i al beskedenhed, at Corvette og GM vil bruge eventuelle hybridkundskaber til at presse effekten op… og købe imagemæssigt aflad – ligesom det, uden at fornærme nogen, lader til at være tilfældet med Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4Door, Ferrari SF90 Stradale og McLaren P1.