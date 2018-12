En Cadillac CTS flytter ind i Freddies Lounge

Hjemme hos os er Cadillac’ens primære opgave at være hverdagsbil for min kæreste. Jeg nyder dog også at tage den mørkeblå baghjulstrækker på job. Sammenlignet med både tidligere og senere amerikanerbiler er CTS’eren mere afbalanceret i sine kvaliteter. Den er ikke for meget eller for lidt af hverken det ene eller det andet. Den er komfortabel, men har bestemt også et fint styretøj og en undervogn, der kan tage sig af kurvekørsel.