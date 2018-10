Burt Reynolds' Trans Am solgt på auktion

Pontiac Trans Am blev solgt for 1.245.000 kr.

Selv om bilen ikke har optrådt på det store lærred, har den været i Burt Reynolds' personlige bilsamling, hvilket uden tvivl har været med til at skubbe til prisen, der endte på 1.245.000 kr. Til sammenligning blev en guldfarvet Pontiac Trans Am fra samme år men uden celeber ejer solgt for 175.000 kr.Pontiac'en der har tilhørt Burt Reynolds, har en 6,6-liters V8 motor og en specialbygget 200-4R-automatgearkasse.Ud over den sorte replika blev også tre andre biler solgt. En rød Pontiac Trans Am ligeledes fra 1978 samt en Trans Am fra 1984 og en Chevy R30 pickup – igen bygget som film-replika. Denne gang til filmen "The Canonball Run" fra 1981, der gik i danske biografer under navnet "Ud at køre med de skøre". Det samlede beløb for alle fire biler, blev 2.450.000 kr.