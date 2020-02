2020 byder på projekter for Frederiks BMW 318is

Frederik T. Frey har haft sin BMW 318is siden 2011. Gennem årerne er der blevet til mange kilometer og ikke mindst mange projekter. Allerede nu er det tydeligt, at et par områder på den tyske coupé vil kræve lidt opmærksomhed, inden baghjulstrækkeren er helt klar til at møde asfalten i 2020.





Hvis du vil læse mere om dette og andre projekter, så husk at købe et abonnement ved at bruge linket hér!