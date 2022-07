Emma er fanget i rusthelvede: Frem med svejseren!

Et evighedsprojekt med store drømme

Nye bærekugler skulle også til, samt nye manchetter, men den slags er ingen sag, når man har adskillige timers svejsearbejde i vente. Faktisk er jeg ret glad for svejseriet og kan langt hen ad vejen bedre lide den slags, for mig, zen-præget arbejde, end jeg eksempelvis kan lide at slås med fastrustede bolte, der knækker bare man tænker på at skulle skrue dem ud.

Forhåbentlig får projektet dog snart en ende, så Mickey kan komme ud og cruise sommerlandet tyndt med mig bag rattet.

Drømmen, når alt det hårde arbejde er overstået, er at klappe bagsæderne ned, smide en madras i det store bagagerum og så ellers tage på eventyr, mig, Mickey og min lille hund Rico.

Er du blevet nysgerrig på redaktionens andre bil-kærlighedshistorier, så kan du læse om studentermedhjælper Mikkel Østrup-Jeppesens Mini her.