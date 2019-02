Volvo 850 R: Findes der en sejere familiebil?

Den er firkantet som en mursten og signalerer tung 90'er stil for alle pengene. Og så er der lige det med motoren. Lyden fra den 5-cylindrede kværn er stærkt vanedannede. Med andre ord, Volvo 850 R er muligvis den sejeste familiebiler fra 90'erne.

Ligesom hos vores redaktionschef, Anders Richter, er der også familieforøgelse på vej hos mig. Den morgen hvor vi fandt ud af, at min kæreste var gravid, var selvfølgelig fyldt med glæde. Men hvor min kæreste straks hoppede på nettet for at læse mere om graviditeten, smuttede jeg på nettet for at kigge efter noget helt andet - nemlig ny bil.

For det er ikke nogen hemmelighed, at min elskede BMW Z3 Coupe desværre ikke er nogen oplagt familiebil - der skal noget større til.

Priserne er røget i vejret

Lige siden jeg var dreng, har Volvo 850 og første generation af Volvo V70 været en af mine favorit familiebiler. Efter jeg så denne fremragende video af Petrolicious, har jeg været endnu mere hooked på idéen om en 850 R. Det var lige indtil, jeg tjekkede priserne!

Det fik mig hurtigt på andre tanker - de er jo blevet hundedyre. Det er ikke mange år siden, at de kunne findes til omkring 50-60.000 kr. for et fornuftigt eksemplar med manuelt gear og på plader. Nu skal man betale omkring 100.000 kr. for en bil med automatgear og uden afgift, og det er ikke engang den mere sjældne Volvo 850 T5-R.

Men måske man bare skulle slå til nu, for priserne på de gode eksemplarer har næppe nået toppen endnu.

Se videoen, og I vil give mig ret