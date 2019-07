Video: Se hvordan det gik, da Mathias tog sin gamle Z3'er på alpetur

Den årlige alpetur gik endnu en gang til Schweiz. Her tog jeg min BMW Z3 Coupé med. Jeg har ikke fået kørt meget i den i år, da jeg fik plader på stort set samtidig med, at min søn blev født. Derfor var det også med spænding og glæde, at vi kørte afsted.

Jeg vidste allerede på forhånd, at den lille BMW ville komme på hårdt arbejde, da stort set resten af feltet havde over dobbelt så mange hestekræfter som mig. Men jeg havde heldigvis følgeskab af en nærmest identisk BMW Z3 Coupé, bare i sort.

Turen gik stort set som planlagt, på nær en mindre udfordring på turen derned.

