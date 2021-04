Skal man køre nord- eller sydpå?

Smut til Norge

Jeg har være i Norge mange gange i min VW Polo. Hver eneste gang har jeg siddet og ønsket at jeg kørte i noget andet. I min verden er Norge et af det fedeste lande at tage på roadtrip i, hvis du også gerne vil have en naturoplevelse samtidig.

Holder man sig fra hovedvejene og i stedet fokusere på de mindre veje, der tager én igennem og over fjeldene, møder man sjældent trafik og nærmest aldrig cyklister. Landskabet ændrer sig konstant, og der er så meget af se på. Underlaget er ikke altid det bedste, men det er overvejende fint.

Der er mulighed for at korte turen af og smutte med Oslo-båden fra København til Oslo. Derfor er der et halvanden times kørsel til fantastiske køreveje. Et ekstra plus ved at vælge Norge er, at stigningerne ofte ikke er lige så voldsomme som i Alperne, hvilket er perfekt for en 20 år gammel BMW med fuld oppakning.

Ulemperne ved Norge er, at overnatning og maden er forholdsvis dyr, men så kunne man jo tage et telt og en køleboks med.