Så har vi balladen: Det der er godt nok dårlig elbil-stil

Det kulminerede forleden. Jeg overtager vores nye langtidstestbil, Polestar 2, fra min kollega, der har været et smut i Middelfart.

Den kører på el, og der er ikke meget tilbage på batteriet. Normalt er det ikke et problem at få plads i en af de seks Clever-ladestandere, der er opstillet nede foran min lejlighed på Nørrebro. Den dag var alle optaget, hvilket er en præmis, når man bor i byen og skal dele med andre.

Småarrig over optagede ladepladser

Jeg bliver småarrig, når jeg kan se, at blot tre ud af de seks biler holder og lader! De øvrige tre, har valgt at se det som en nem mulighed at få en parkeringsplads. De er i bund og grund i deres fulde ret til at parkere der uden at lade – fordi Københavns Kommune har ikke indført tidsbegrænset parkering ved ladestandere.

Med seks procent strøm på batteriet har jeg kritisk brug for strøm. Jeg zigzagger rundt i nabolaget og finder til sidst en skæv afdanket E.ON-ladestander, der er fri.

Jeg kobler bilen til og venter med at gå, til jeg kan se, at den lader. Bilen fortæller mig, at den er færdig kl. 03.21 samme nat, hvilket ikke er noget problem, for jeg har ikke travlt.