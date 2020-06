I vinters skiftede jeg fjedre på min BMW Z3 Coupé, og sænkede den 30 mm. Da bagfjedrene skulle monteres, blev jeg nødt til at afmontere krængningsstabilisatoren, og her gik det galt – jeg knækkede en bolt! Det gjorde, at den ikke har kunne køre siden.

Da sommeren begyndte at banke på døren, blev jeg nødt til at få gjort noget ved det. Det tog en aften og kostede mig sølle seks kroner at få problemet fikset. Se videoen af hvordan vi gjorde, herunder: