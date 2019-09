Ny bil: Webredaktøren er blevet voksen

I april blev vi forældre, og det har på alle ledder og kanter vendt op og ned på mit bilbehov. Indtil vores søn kom til verden var min BMW Z3 Coupé en helt perfekt bil hen over sommeren. Det 410 liter store bagagerum og to sæder var rigeligt til min kæreste og jeg - men det går ikke mere. Det er faktisk yderst begrænset, hvor meget jeg har fået kørt i min Z3 Coupe denne sommer.

Hvorfor valgte jeg en Seat Leon ST?

Jeg medgiver, at en sort stationcar langt fra er det mest sexede eller entusiastiske bilvalg. Her har fornuften fået lov at tale, og det må den også gerne engang imellem, specielt når hovedet er fyldt med bleskift og man har fået alt for lidt søvn.

Når det så er sagt, vil jeg argumentere for, at der er et gran entusiasme i mit valg. Seat Leon ST har nemlig relativt underholdende køreegenskaber sammenlignet med konkurrenterne, og så er den billig.

Jeg havde til at begynde med besluttet mig for, at det skulle være en 1,0 TSI med 115 hk, men en aften faldt jeg over et stærkt tilbud fra Seat.

Det lød således:

Seat Leon ST med en 1,6 TDI-motor med 115 hk, 7-trins DSG-gear, adaptiv fartpilot, digital instrumentering, Apple Carplay og metallak.

Dagen efter var jeg forbi en Seat-forhandler og fik sat det hele igang. Det viste sig at være en god ide, for ifølge Seat solgte de 80 biler på tre dage, hvorefter tilbuddet var udsolgt.