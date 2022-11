Min drømmebil står nu i garagen

Hvis du har set de første fem minutter af kultfilmen 'Gone In 60 Seconds', så tør jeg vædde på, at du kan sætte dig ind i bare en snert af den fascination, jeg har for Porsche 911 i 996-generationen.

Som faste læsere sikkert ved, har jeg siden 2016 haft en BMW Z3 Coupé i garagen. Den har givet en lang række fantastiske minder og køreture i det meste af centraleuropa.

Bilen var perfekt, da jeg købte den i 2016 og opfyldte alle mine behov. Men siden dengang har vi fået to drenge på et år og knap fire år. Det gik til nøds, da vi havde ét barn, men med to børn var det ikke svært at se, at jeg nærmest aldrig ville få brugt BMW’en.

Efter mange overvejelser besluttede jeg mig for at opgradere garagen og bytte min BMW Z3 Coupé ud til fordel for en mere familievenlig sportsvogn - her passer en 911 helt perfekt på grund af sine to beskedne bagsæder. Godt nok ikke verdens største, men der er fint plads til vores to drenge, hvis vi skal ud og spise en is eller køre andre, korte ture.