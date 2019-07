Sidste år kørte jeg præcis den samme rute i en spritny Porsche 911 Carrera T, som var udstyret med et sæt kæmpe store keramiske bremser. Det betød, at jeg aldrig var bange om, om den kunne bremse, selv ikke ned ad bakke.

Ældre BMW'er er notorisk kendt for underdimensionerede bremser. Og det sidste du har lyst til, er et sæt bremser der svigter, når du ved, at der er 100 meter frit fald på din ene side. Derfor blev nedkørslerne taget med ro.

Et godt tip er at begrænse farten ved at bruge bilens gear - forsøg at køre i så lavt gear som muligt, og lad bilen trille af sig selv. På den måde kan du virkelig spare bremserne for alt for hårdt arbejde.