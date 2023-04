Klumme: Hvor bliver brugervenligheden af??

Flot men dårlig brugervenlighed

For mig at se, lader det til at Clever har postet en masse penge i den flotte arkitktur, som i øvrigt er tegnet af det store arkitektfirma, COBE – og ja, de ser hamrende flotte ud, men man har fuldkommen glemt flow og brugervenlighed i tilblivelsen.

Det virker komplet ugennemtænkt og tåbeligt. De nyere ladestationer har fået bedre styr på indkørsel-/udkørselsforhold, men der er et andet tosset problem, som kunne løses meget nemt.

Der er 10 lynladere i hos Clever Fredericia, men tre af dem var ude af drift. Igen, det er hvad der sker, men der var to elbilsejere, som mistede deres plads i køen, fordi de kørte hen til en defekt ladestandere og måtte vende tilbage i køen og vente på ny. Det skyldes endnu en ugennemtænkt løsning.Det er umuligt at se, om ladestandere virker eller ej, med mindre man kommer tæt på.

Dette gælder for alle Clever’s ladestandere, og det er mig en gåde at man ikke har løst dette problem. En nem måde kunne være at montere en grøn, gul og rød lampe i loftet over ladestanderen, som kunne oplyse ladestanderens driftstatus. Så slap man for at køre forgæves og dermed skulle holde endnu længere tid og vente.

Ladestationen i Fredericia var den første af sin slags, og blev opført tilbage i 2019 og de nyere ladestationer har et bedre flow, men jeg ville ønske, man havde mulighed for at få et nemt overblik over, hvilke standere der virker, så man slipper for at køre forgæves – det er hermed en opfordring, Clever.