Klumme: Derfor skal du købe en BMW Z3 Coupé!

Enten elsker man Z3 Coupé, ellers hader man den – der er ingen mellemvej. Men det ændrer ikke på, at den de seneste år har fået en lille renæssance – det tydeligeste bevis herpå ser man på de priser Z3 Coupé handles til.

For bare fem år siden var priserne helt i bund og du kunne finde en super god BMW Z3 M Coupé med den rigtige 3,2 liters motor med 321 hk. til omkring 175.000 kr. uden afgift.

Dette er for længst et overstået kapitel og priserne er mere end fordoblet. Selvfølgelig har det også noget at gøre med, at biler generelt har fået en ny bevågenhed i forhold til alternative investeringsformer.

BMW Z3 Coupé findes i tre forskellige motorvarianter:

BMW Z3 Coupé 2,8 (193 hk.) Produceret i 7.671 eksemplarer

BMW Z3 Coupé 3,0 (231 hk.) Produceret i 3.853 eksemplarer

BMW Z3 M Coupe 3,2 (321 hk eller 325 hk) Produceret i 6.291 eksemplarer

BMW Z3 Coupé 2,8

Ikke overraskende er den mindste 2,8'er også klart den billigste. Den blev lanceret tilbage i 1998 og kom enten med 4-trins automatgear eller 5-trins manuel. Jeg vil personligt mene, at en Z3 Coupé i allerhøjeste grad fortjener en manuel gearkasse. Det afspejles også i prisen, som er noget lavere på et eksemplar med automatgear.

Selvom 193 hk ikke virker af meget sammenlignet med nutidens biler, er der masser af kræfter til at have det sjovt og så er lyden fra den 6-cylindrede motor altid lækker. Bilen vejer kun omkring 1.250 kg og har et solidt drejningsmoment på 280 Nm. Og med et 25% spærredifferentiale på bagakslen kan den sagtens køre sidelæns, hvis man skulle få lyst til det.